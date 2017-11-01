Свердловчане выехали в Москву для участия во Всемирном русском народном соборе

Делегация Екатеринбургской епархии во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом сегодня примет участие в XXI Всемирном русском народном соборе. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Этот форум состоится в Москве, в зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Его проведёт Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тема мероприятия — «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».
Напомним, традиционно в этом форуме принимают участие представители всех ветвей власти, политические деятели, лидеры общественных объединений, деятели науки, культуры и образования.