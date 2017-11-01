На Среднем Урале утонул вышедший на тонкий лёд рыбак

Трагедия произошла 29 октября на карьере возле села Бубчиково в Алапаевском районе. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области зафиксирован первый в этом году случай гибель рыбака во время подлёдного лова. Толщина льда на водоёмах региона не превышает 3 см.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, трагедия произошла 29 октября на карьере возле села Бубчиково в Алапаевском районе. Рыбак вышел на тонкий лёд и утонул в 50 метрах от берега.

В связи с этим уральские спасатели выступили с предупреждением к любителям подлёдного лова. Рыбаков призывают не рисковать жизнью и воздержаться от выхода на лёд. На сегодняшний день ледяной покров на водоёмах еще не сформировался. Местами его толщина составляет всего 3 см. В МЧС напоминают, для того, чтобы лёд выдержал человека, необходимо, чтобы его толщина достигала не менее 10 см.

«Существует несколько внешних признаков, по которым можно определить прочность льда. Лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области.

Специалисты напоминают, что 10-15 минут пребывания в ледяной воде смертельно опасны для человеческой жизни.

Кроме того, накануне школьных каникул специалисты по безопасности на воде рекомендуют родителям и педагогам напомнить детям о правилах поведения вблизи водоёмов.