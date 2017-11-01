ФАС предложила снизить тарифы в "полупустых поездах" на 10%

Пассажиропоток в поездах упал на 8,5%. Фото: Алексей Кунилов

АО "Федеральная пассажирская компания" запросила увеличение цен в 2018 году на проезд в общих и плацкартных вагонах на 3,9%. В ответ Федеральная антимонопольная служба предложила снизить тарифы на 10%, подчеркнув, что поезда и так "ходят полупустые".

Как сообщает Интерфакс, с инициативой снижения стоимости железнодорожных билетов выступил замглавы ФАС Александр Редько. "Провозная ёмкость "Победы" (авиаперевозчика-лоукостера - прим.ред) - 94%, в плацкарте ФПК - 74%, в общих вагонах - менее 50%. Вот резерв, поезда ходят полупустые. Какой смысл поднимать цены на полупустые поезда?" - заявил он.

Также Александр Редько подчеркнул, что пассажиропоток у ФПК упал на 8,5% и в данной ситуации руководствоваться затратной логикой неверно - нужно ориентироваться на состояние конкуренции и доходы населения.

Минтранс РФ и Минэкономразвития РФ предложение не поддержали. Обсуждение будет отложено до совещания в Правительстве России.