Чикагская фондовая биржа начнет торговлю биткоинами

Одна из старейших бирж в США - Чикагская фондовая биржа начнёт торговлю фьючерсом на биткоин. Как сообщает сайт биржи, старт торгов начнется в IX квартале текущего года. Торговля будет осуществляться в соответствии с правилами биржи, а расчёты будут происходить не в криптовалюте, а в долларах США.

В качестве базовой стоимости на момент старта торгов будут использованы данные одной из ведущих площадок, занимающейся торговлей криптовалютой. За последние годы капитализация криптовалюты выросла до $172 млрд, а оборот биткойна составляет более 54% от от этого значения. По мнению Чикагской фондовой биржи, "вес" биткоина в общей доле криптовалют составляет приблизительно $94 млрд, а на оборот составляет примерно $1,5 млрд.

Чикагская фондовая биржа является третьей крупнейшей биржей по активности торгов в США, а также крупнейшей биржей за пределами Нью-Йорка. В 1982 году одной из первых ввела систему автоматизированной торговли акциями, через которую сегодня в мире осуществляется 90% подобных сделок.