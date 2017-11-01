Перед ЧМ-2018 с улиц Екатеринбурга исчезло более тысячи рекламных конструкций

По дороге в аэропорт Кольцово не осталось незаконных рекламных щитов. Фото: Алексей Кунилов

Департамент рекламы МУГИСО подвёл предварительные итоги деятельности за 3 квартал 2017 года. За этот период Екатеринбурге демонтировали более тысячи незаконных рекламных конструкций.

Как сообщает пресс-служба МУГИСО, в общей сложности за отчётный период с улиц уральской столицы убрали 1110 таких рекламных носителей. Отмечается, что работы по демонтажу проводились, в том числе, и по маршруту следования гостей Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Среди прочего, специалисты полностью ликвидировали все незаконные рекламные носители, расположенные по дороге в аэропорт Кольцово. Таких конструкций на трассе набралось 108. Всего по маршрутам следования делегаций FIFA было убрано 500 рекламных сооружений.

Кроме того, ведомством направлены поручения на демонтаж более ста незаконно установленных рекламных конструкций на автомобильных дорогах Свердловской области. Как заверяют специалисты, это необходимо для безопасности дорожного движения: уменьшая угол обзора, рекламные щиты могут стать причиной ДТП.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко по итогам совещания с представителями городов-организаторов мундиаля заявил о полной готовности Екатеринбурга к проведению ЧМ-2018.