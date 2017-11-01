Самый молодой мэр в России живёт в Нижней Туре

Фото: из личного архива Алексея Стасёнка

Сюжет Книга рекордов Свердловской области

«ОГ» рассказывает про самые-самые факты, связанные с нашим регионом.

В июне этого года Нижнюю Туру возглавил 29-летний Алексей СТАСЁНОК, став самым молодым мэром в Свердловской области. Однако, по информации "ОГ", нижнетуринский политик установил рекорд не только в области, но и в стране, стал самым молодым мэром в России.

Несколько лет самым молодой муниципальным главой области считался Александр Вервейн: он стал мэром Волчанска в октябре 2012 года, когда ему был всего 31 год, и попал в книгу рекордов Свердловской области. Летом рекорд был побит: 13 июня главой Нижней Туры стал Алексей Стасёнок, который за десять дней до избрания отметил 29-й день рождения. Пока это рекорд и в Российской Федерации.

Ранее титул самого молодого российского мэра принадлежал главе Ростова Великого Ярославской области Юрию Бойко - он тоже был избран в 29 лет. Однако чиновник досрочно покинул эту должность в связи с переходом на пост вице-губернатора региона.

Ранее титул самого молодого мэра принадлежал Юрию Бойко. Фото: из архива Юрия Бойко

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что делает ставку на энергичную и хорошо подготовленную молодёжь. В сентябре губернаторский корпус пополнился целой плеядой молодых управленцев. Самым молодым губернатором в России стал Антон Алиханов, глава самой западной области в стране - Калининградской. Сейчас ему - 31 год. Временно исполняющим обязанности губернатора области Алиханов стал в октябре прошлого года - через три недели после 30-летнего юбилея.

Самый молодой губернатор сейчас - глава Калининградской области Антон Алиханов. Фото: Пресс-служба Кремля

Не отстают от губернаторов и руководители федеральных министерств. Самому молодому в России федеральному министру, главе Минэкономразвития Максиму Орешкину - 35 лет. На месяц старше его - министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров.

Кстати: В мире в разное время и в разных городах посты мэров занимали совсем молодые политики. В 2005 году мэром города Хиллсдейл (США) с населением в 10 тысяч жителей стал 18-летний студент Майкл Сесшинс. В 2012 город Итака в центре штата Нью-Йорк возглавил 24-летний Сванте Майрик. В том же году 15 летняя жительница Палестины Башаэр Отман возглавила небольшой муниципалитет Аллар, ста самым молодым градоначальником в мире. Правда пост мэра она получила всего на два месяца: на это время шефство над ней взял действующий градоначальник Аллара Суфиан Шадид. Как объяснил чиновник, он решил "поддержать подростка в решении поупражняться в управлении настоящим населенным пунктом". В крымском поселке Орджоникидзе пост мэра недолгое время занимал молодой политик Максим Дубинин: главой посёлка он стал в 23 года.