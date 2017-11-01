Владимир Путин поздравил российский телеканал «Культура» с 20-летием

Владимир Путин поздравил телеканал «Культура» с юбилеем. Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации поздравил телеканал «Культура» с 20-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По мнению Президента РФ, за годы работы телеканал обогатил российское телевизионное пространство интересной и увлекательной информацией, просветительскими и художественными проектами. Помимо этого, по словам Владимира Путина, канал «Культура» познакомил миллионы зрителей с яркими событиями в области культуры и искусства. Он также подметил, что один из главных приоритетов телеканала — поддержка юных талантов.

«Отмечу, что на телеканале всегда работали и сегодня трудятся талантливые, увлечённые люди, настоящие профессионалы и энтузиасты своего дела. Убеждёен, что и впредь, опираясь на накопленные традиции и опыт, вы будете оставаться востребованными самой широкой аудиторией. Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего», — подытожил своё поздравление глава государства.