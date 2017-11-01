Уральский бизнесмен пойдёт под суд за обман банков на полмиллиарда рублей

Руководитель компании предоставил в банки ложные сведения. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге предстанет перед судом директор торговой компании, которого обвиняют в незаконном получении кредитов более чем на 500 миллионов рублей. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе следствия было установлено, что учредитель и директор ООО «Торговая сеть «Д.А.» совершал свои махинации с сентября 2012 года по август 2014 года. Компания занималась продажей обуви на территории Екатеринбурга. Руководитель фирмы предоставил в банки заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состояние возглавляемой компании, существенно завысив прибыль выручку. Это позволило ему получить кредиты в нескольких банках на сумму свыше 500 млн. рублей.

По уголовному дело уже утверждено обвинительное заключение. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении. Свою вину он не признал. Теперь руководителю фирмы грозит до пяти лет лишения свободы.