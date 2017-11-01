Минувшей ночью на улицы Екатеринбурга высыпали 45 тонн противогололёдных материалов

На борьбу с гололёдом вышли 117 единиц техники и 85 человек. Фото: Павел Ворожцов

Минувшей ночью дорожники обрабатывали опасные участки города, заледеневшие после вечернего дождя. На улицы высыпали 45 тонн противогололёдных материалов.

Всего на борьбу с гололёдом вышли 117 единиц техники и 85 человек, сообщает портал горадминистрации.

Улицы чистили комбинированные дорожные машины, тракторы, самосвалы, вакуумная дорожная техника, комплексы «Бродвей» и «Скандия». Для обезвреживания льда использовали 35 тонн специальных реагентов, тротуары дополнительно обработали мелкофракционным щебнем - на посыпку ушло около 15 тонн.