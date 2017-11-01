Против действующего главы Серова создали петицию

Елена Бердникова возглавляет округ с 2012 года. В октябре этого года чиновница стала первой, кто подал документы, заявив кандидатуру на должность.

Перед выборами нового главы в Серове общественное движение стало собирать подписи против выдвижения кандидатуры действующего главы - Елены Бердниковой. Правда, популярностью документ не пользуется - за первые сутки петицию на платформе гражданских инициатив change.org подписали всего около 160 человек.

Это уже не первая попытка движения "Серов — это мы!" (СЭМ) раскрутить скандал вокруг Бердниковой, организация в принципе приверженец конфликтных методов работы. Движение создано единороссом Владимиром Анисимовым, который до 2012 года сам занимал должность главы.

Всего на нынешний конкурс заявились три кандидата - Елена Бердникова, заместитель начальника одной из коммунальных служб Москвы Александр Малков и сотрудник Надеждинского металлургического завода Владимир Чертовиков.

Главной же претензией к Елене Бердниковой, указанной в петиции, стало то, что в своей политике она делает акцент на развитии крупного бизнеса.

Стоит отметить, что "СЭМ" даже подавало уведомление в местную администрацию о проведении митинга 4 ноября против Бердниковой, но в согласовании им было отказано - уведомление не соответствовало требованиям законодательства.

К слову, на последних выборах у думу в сентябре жители Серова избрали депутатами всего двоих представителей движения - оппозиционеры не смогли достичь результатов своих конкурентов из "Единой России", которые в большинстве своём сейчас занимают места в думе.

Как сообщила "ОГ" пресс-секретарь главы Серовского округа Вера Теляшова, новый градоначальник, при лучшем стечении обстоятельств, будет выбран уже в ноябре этого года. Этап проверки документов кандидатов на достоверность будет завершён 21 ноября, когда состоится заседание комиссии. Зачем кандидаты будут выдвинуты на обсуждение в думу.