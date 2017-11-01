Суд оставил под стражей обвиняемых в убийстве в Нижнем Тагиле полицейских

Сотрудников отдела полиции № 17 Нижнего Тагила подозревают в причастности к смерти 42-летнего местного жителя Станислава Головко. Фото: Валерий Горелых

Суд оставил под стражей двух из трёх полицейских, которых обвиняют в убийстве задержанного в Нижнем Тагиле. По третьему подозреваемому решение будет принято завтра.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, апелляционные жалобы защиты обвиняемых Егора Ялунина, Дмитрия Панова и Анатолия Быкова на избрание им Дзержинским районным судом Нижнего Тагила меры пресечения в виде содержания под стражей были рассмотрены судом 1 ноября. Двое из полицейских - Дмитрий Панов и Анатолий Быков - останутся под стражей. Рассмотрение жалобы третьего обвиняемого правоохранителя по ходатайству адвоката перенесено на завтра, 2 ноября, на 10:30.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», вышеперечисленных сотрудников отдела полиции № 17 Нижнего Тагила подозревают в причастности к смерти 42-летнего местного жителя Станислава Головко. Сестра погибшего, Екатерина Головко, утверждает, что сотрудники правопорядка избили её брата после задержания 27 сентября. Мужчины скончался 3 октября в одной из больниц города. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые были задержаны следователями 23 октября. Им предъявлено обвинения в причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть, и превышении должностных полномочий.

По словам официального представителя ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, если следователи приняли решение о задержании фигурантов уголовного дела, значит, на то имеются достаточные основания.