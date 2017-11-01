Принято решение о создании Агентства инновационно-технологического развития Свердловской области

Технопарк «Университетский» и Уральский федеральный университет стали учредителями нового фонда. Фото: Алексей Кунилов

В течение ближайших двух недель будет зарегистрировано Агентство инновационно-технологического развития Свердловской области. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Учредителями этой организации выступают технопарк «Университетский» и Уральский федеральный университет.

По мнению первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, эта новая структура может сыграть значительную роль в реализации программы «Пятилетка развития».

Фонд «Агентство инновационно-технологического развития Свердловской области» возьмёт на себя роль координатора проектов по развитию промышленных предприятий и образовательных учреждений Среднего Урала, внедрению передовых производственных технологий на заводах.