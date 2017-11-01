В екатеринбургском музее представят побывавший в космосе скафандр

В музее научно-производственного объединения автоматики (НПОА) им. академика Н. А. Семихатова представят скафандр российского космонавта. Об этом сообщается на ТАСС.

По словам замминистра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина, данный космический костюм использовался в последнее время для подготовки космонавтов. Он уточнил, что подобных скафандров на Урале нет, и данная модель имеет название «Сокол-2».

Отмечается, что правительство Свердловской области ходатайствовало в корпорацию «Роскосмос» относительно передачи скафандра в музей.

Напомним, что данный музей является предприятием госкорпорации «Роскосмос», которое разрабатывает и изготавливает системы управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники.