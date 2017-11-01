Читательница "ОГ" увидит танцевальное шоу, показанное Дональду Трампу

Нина Петровна Воронцова любит пробовать все новое и с радостью купила красную карту. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Карта лояльности

«Карта лояльности» – новый формат подписки на «ОГ»: газета плюс скидки и бонусы от партнёров. Рассказываем о последних новостях проекта.

ОГ» продолжает дарить подарки обладателям «Карт лояльности».

Напоминаем, приобретая красную карту, читатель получит социальную расширенную версию газеты в свой почтовый ящик и сможет пользоваться скидками, бонусами от наших партнёров, приходить в редакцию за подарками, что позволит ему в течение короткого времени окупить подписку на «ОГ».

В этот раз удача улыбнулась нашей постоянной читательнице Воронцовой Нине Петровне. Женщина получила в подарок два билета на успешное мировое танцевальное шоу Lord Of The Dance, которое было представлено на концерте по случаю инаугурации Дональда Трампа. Нина Петровна давно читает «ОГ» и выписывает её, но в этот раз решила купить именно «Карту лояльности».

- Я новатор, люблю пробовать всё новое. Прочитала в вашей газете, что вы выпустили «Карту лояльности». Сразу же захотелось купить ее. Ведь она обещает не только подписку, но и скидки, - рассказала Нина Петровна «ОГ».