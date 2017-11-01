За три квартала 2017 года малые и средние предприятия Среднего Урала получили поддержку на 1,6 миллиарда рублей

На Среднем Урале активно развивается малый и средний бизнес в сфере АПК. Фото: Алексей Кунилов

За январь-сентябрь 2017 года 453 малых и средних предприятий Среднего Урала через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства получили помощь на 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Поддержка от государства оказывается в виде льготных инвесткредитов, микрозаймов, оформления банковских кредитов под поручительство Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Кроме того, этот фонд организует различные обучающие программы для бизнесменов. За три квартала нынешнего года, например, такую переподготовку прошли около двух тысяч человек.