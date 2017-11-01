Всего за один день пять женщин были сбиты на дорогах Свердловской области

Большинство инцидентов произошли на нерегулируемых пешеходных переходах. Фото: Владимир Мартьянов

Пять пешеходов были сбиты на дорогах Свердловской области за один день. Трое из них - в Екатеринбурге.

По данным пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, большинство инцидентов произошло на нерегулируемых пешеходных переходах.

В Камышлове пострадала 45-летняя женщина, в Нижнем Тагиле - 10-летняя девочка. В Екатеринбурге два ДТП произошли в Верх-Исетском районе - 75-летняя и 38-летняя пешеходы были госпитализированы с переломами. В Кировском районе жертвой автонарушителя стала 42-летняя женщина - она попала под колёса, когда переходила дорогу на зелёный сигнал светофора.

Как отмечают сотрудники ГИБДД, на одеждах пострадавших не было светоотражающих элементов - это могло стать одной из причин несчастных случаев. Кроме того, свою роль сыграли погодные условия - тающий снег и дождь.