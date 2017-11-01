Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о присуждении премии аграриям

Евгений Куйвашев подписал указ. Фото: Алексей Кунилов

Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о награждении работников АПК премиями губернатора Свердловской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации области.

В первом пункте указа, постановляется присвоить звание «Лауреат премии губернатора Свердловской области» и присудить премии в по 25 тыс. рублей: директору ООО «Агрофирма «Восточная» Николаю Вершинину (Байкаловский муниципальный район), директору по производству с обязанностями главного зоотехника ООО «Новопышминское» Леониду Захарову (городской округ Сухой Лог).

Кроме того, премии удостоены главный агроном сельскохозяйственного производства кооператива «Калининский» Александр Карамышев (Пышминский городской округ) и директор по производству ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский» Виктор Ивашкин (Камышловский муниципальный район).