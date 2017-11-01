Ростуризм заявил о внедрении отечественной системы "всё включено" в ответ на инициативу Турции. Напомним, там эту систему предложили отменить, чтобы стимулировать отдыхающих посещать достопримечательности и магазины.

Как передают РИА Новости, Федеральное агентство по туризму планирует распространять обслуживание в отелях по системе "всё включено" на различные территории России.

"Эта тема остается дискуссионной, решений никаких в Турции не принималось, а мы в Российской Федерации считаем необходимым систему "всё включено" развивать и распространять её на разные территории нашей страны, тем самым повышая конкурентоспособность России на мировом туристическом рынке", - заявил глава ведомства Олег Сафонов.

Добавим, что сейчас к этой системе уже активно подключаются туроператоры и отельеры Краснодарского края.