Российские законодатели считают реновацию логичным продолжением программы переселения из ветхого жилья

В Ставрополе состоялось заседание Президиума Совета законодателей России. Фото: пресс-служба ЗССО

Перспективы развития жилищной политики в нашей стране обсуждали участники заседания Президиума Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ. Как сообщает пресс-служба Заксобрания Свердловской области, это совещание состоялось в Ставрополе.

— Госдума рассматривает законопроект о реновации жилого фонда, как продолжение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, — рассказала об этом заседании председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

По её словам этот вопрос уже обсуждался на профильной комиссии Совета законодателей России.

— Считаю, что сегодня мы выделяем большие средства из областного бюджета, активно работаем по федеральной программе, но этого недостаточно, чтобы снять все проблемы наших граждан, — отметила Людмила Бабушкина.