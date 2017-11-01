Екатеринбургская группа «Яблоки Борджиа» записала альбом к столетию Октябрьской революции

Альбом носит лаконичное название – «100».

Екатеринбургский оркестр музыкального шума «Яблоки Борджиа» в честь столетия Октябрьской революции записал и подготовил к выпуску сборник песен, созданных в период Гражданской войны. Альбом носит лаконичное название – «100».

Как рассказала администратор коллектива Татьяна Жинжина, все песни, вошедшие в альбом, были созданы непосредственными участниками тех далёких событий, людьми, принявшими участие в революции 1917-го года. «Яблоки Борджиа» представил современное прочтение данных музыкальных произведений.

По словам художественного руководителя коллектива Юрия Ощепкова выбор материала, как и даты выпуска очередной пластинки, именно эти песни в своё время вызывали у участников оркестра глубокие эмоции.

Отмечается, что в записи альбома помимо оркестра «Яблоки Борджиа», принимали участие: Константин Лекомцев (группа. «Смысловые Галлюцинации» с 1996 по 2017 гг) – саксофон, Дмитрий Яковлев (оркестр B.A.C.H.) – виолончель, Эльвира Нигматова (детская филармония) – вокал. Звукорежиссёр – Антон Бурков. Презентация и выход альбома в свет на электронных носителях намечены на 7 ноября 2017 года. Оркестр музыкального шума «Яблоки Борджиа» существует в Екатеринбурге с 2012-го года.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, назвал 100-летие революции символом преодоления раскола в обществе