На телевизионном проекте «Ревизорро» сменится ведущая и сфера деятельности программы

Сегодня стартует новый телепроект «Ревизорро:Медицинно». Фото: официальный сайт канала «Пятница»

Сегодня, 1 ноября, на канале «Пятница» стартует новый проект, который призван расширить линейку программ «Ревизорро». Вместо Елены Летучей вести программу будет медицинский журналист.

Как сообщается на сайте канала «Пятница», новый проект получил название «Ревизорро: Медицинно». Целью новой телепрограммы стала проверка качества медицинских услуг.

Исходя из отзывов россиян, пострадавших из-за недобросовестного оказания услуг, съёмочная группа во главе с ведущей проведёт ревизию российских медицинских клиник, центров и других организаций. Помимо этого, после проверок известные врачи и медицинские менеджеры дадут советы телезрителям, как уберечь себя от мошенников, сохранить свои здоровье и бюджет.

Информация о том, кто станет новым ведущим, не разглашается. Однако интрига сохранится только до сегодняшнего вечера. А пока что известно только, что Летучую заменит человек, разбирающийся в медицине.

Напомним, что предыдущая ведущая «Ревизорро» - Елена Летучая - не появится в проекте, так как она перешла на «Первый канал».