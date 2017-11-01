Специалисты лесного надзора оштрафовали сверловчан на 9,4 миллиона рублей

Специалисты лесного надзора оштрафовали 702 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

За январь-сентябрь 2017 года специалисты департамента лесного хозяйства Свердловской области привлекли к административной ответственности 702 человека. Общая сумма штрафов достигла 9,4 млн рублей.

Как сообщает областной департамент информполитики, специалисты государственного лесного надзора провели свыше 8 тыс. патрулирований территории гослесфонда Среднего Урала. В результате они выявили 758 различных нарушений.

Плюс к тому, 101 нарушение было зафиксировано в ходе проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в лесах. По итогам этой работы было выдано 98 предписаний об устранении нарушений.