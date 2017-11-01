В Екатеринбурге вынесен приговор попавшемуся на пьяном вождении сбытчику фальшивых денег

Осуждённый покупал на пятитысячные фальшивки товары в магазинах. Фото: Алексей Кунилов

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении сбытчика поддельных денежных купюр. Осуждённый покупал на пятитысячные фальшивки товары в магазинах.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, подсудимого Олега Васильева помимо сбыта фальшивых банкнот (ч. 1 ст. 186 УК РФ) признали виновным ещё и в нетрезвом вождении (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Как было установлено в ходе суда, фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей в количестве 9 штук подсудимый приобрёл у неизвестного в период с марта по апрель 2017 года. Банкноты имели «существенное сходство» с настоящими.

На купленные подделки, осуждённый покупал различные товары в торговых точках Екатеринбурга и Свердловской области, получая на сдачу подлинные деньги. Вырученные таким образом средства фальшивомонетчик с подельником, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тратили на личные нужды.

Кроме того установлено, что в феврале 2016 года Олег Васильев попался на вождении в состоянии алкогольного опьянения (при этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за аналогичный проступок). Во время прохождения медицинского освидетельствования у него в крови обнаружили наркотики.

По совокупности преступлений, путём частичного сложения, суд приговорил подозреваемого к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на два года.