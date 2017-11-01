Возведение ЖК «Оптимист» в Первоуральске вместо недобросовестного застройщика завершит САИЖК

В Первоуральске 96 обманутых дольщиков ждут новоселья в своих квартирах. Фото: Павел Ворожцов

Возведение жилого комплекса «Оптимист» в Первоуральске вместо компании «БЗСКСтройИнвест» завершит Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК). Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Квартиры в этом здании приобрели 96 человек. Возведение многоэтажки началось летом 2015 года, но к сегодняшнему дню возведена только пятая часть конструкций.

Ситуацию с первоуральским долгостроем взял под личный контроль губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. САИЖК согласилось взяться за решение проблемы.

— Мы перехватим функции застройщика и начнём выполнять обязательства перед дольщиками по завершению строительства этого дома, — сказал директор САИЖК Александр Комаров.