В ЦПКиО установят очередной мемориал на "кладбищенской" аллее

В ЦПКиО установят мемориальный комплекс, посвящённый двум отважным десантникам, отцу и сыну - Герою Советского Союза Василию Маргелову и Герою России Александру Маргелову. Он появится на "Аллее Славы", вокруг которой уже не раз разворачивалась бурная дискуссия: жители города уверены, что похожим на могилки военным памятникам в парке не место.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, открытие памятника пройдёт 4 ноября. На торжественной церемонии будут присутствовать глава горадминистрации Александр Якоб и высокопоставленные военные. Предполагается, что мемориальный ансамбль будет включать в себя бюсты героев, установленные на площадке из красного мрамора.

Напомним, екатеринбуржцы уже не раз высказывали своё недовольство "кладбищенской" аллеей - по мнению отдыхающих, памятники похожи на могилы и абсолютно не вписываются в концепцию парка, куда люди приходят отдыхать с детьми.