В новогодний парк развлечений «КосмоЁлка» пригласят воспитанников детских домов и отличников учебы

Парк развлечений «КосмоЁлка» расположится на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Фото: официальный сайт мероприятия

23 декабря, на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» откроется новогодний парк развлечения. Первыми посетителями «КосмоЁлки» станут воспитанники детских домов, отличники учёбы и участники спортивных секций и кружков со всего региона.

Как сообщает областной департамент информполитики, посетителей ждут аттракционы, новогодние представления, горки, каток и экспозиция музея космонавтики. Предполагается, что ёлку в «Екатеринбург-ЭКСПО» посетят более двух тыс. детей, которые получат полный доступ ко всем развлечениям парка.

«В 2017 году исполняется 60 лет с начала космической эры, в этом году мы отмечаем 110 лет со дня рождения Сергея Королёва, 160 лет – со дня рождения Константина Циолковского. Всё это подвигло нас выстроить концепцию мероприятия вокруг темы космоса», – сообщил генеральный директор МВЦ Игорь Данилов.

По словам организаторов парк будет работать до 8 января, в планах организация бесплатного трансфера от некоторых станций метрополитена. Вход на «КосмоЁлку» и посещение музея космонавтики будут бесплатными. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте мероприятия.