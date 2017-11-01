Семь свердловчан поборются за звание лучшего молодёжного лидера на всероссийском конкурсе

Семь свердловчан представят регион на Всероссийском конкурсе лидеров детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века». Их выбирали из 22 финалистов.

Как сообщает областной департамент информполитики, всего в федеральном отборе участвовали 15 тысяч молодых людей со всей страны. Теперь в финале за победу будут бороться 300 претендентов из 48 субъектов России.

Лучшими представителями Свердловской области стали Николай Тугарев, Анжелика Зуева, Екатерина Лешукова, Екатерина Рублёва, Александр Неволин, Светлана Именных и Наталья Ермаченко. Среди этих ребят - вожатые, волонтёры, скауты и другие активисты молодёжных движений.

Добавим, что заявленная тема конкурса - «Держим курс на чемпионат мира по футболу». А главная задача - распространение актуального опыта общественных объединений, новых подходов к решению проблем молодёжи в теории и практике.