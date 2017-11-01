В будущем году в УрГАУ появится более 50 новых бюджетных мест. Такое решение было принято в связи с повышенным спросом на аграрные специальности.

Как сообщает пресс-служба вуза, получить образование за счёт федерального бюджета в 2018 году смогут на 53 человека больше. В частности, 16 бюджетных мест добавится на агроинженерии, 8 - на ветеринарии, 5 - на ветеринарно-санитарной экспертизе и 4 - на зоотехнии.

Кроме того, студенты впервые смогут бесплатно обучиться по специальности «Технологические машины и оборудование» - на неё будет выделено 16 бюджетных мест.