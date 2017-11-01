ЦПКиО запретил посетителям запускать квадрокоптеры

ЦПКиО запретил посетителям свободно запускать квадрокоптеры - теперь это можно сделать, только имея специальное разрешение. По словам администрации парка, такое решение обусловлено техникой безопасности.

Как сообщается на сайте парка, при случайном падении с большой высоты квадрокоптеры способны травмировать гуляющих людей. Кроме того, они могут стать инструментом для совершения террористических актов. Отныне желающим вести аэросъёмку с маленьких летательных аппаратов следует иметь соответствующую лицензию, разрешительные документы и уведомить администрацию парка об использовании дрона на его территории.

Запрет руководство парка аргументирует постановлением Правительства РФ «О внесении изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации», которое вступило в силу в этом году - согласно ему, полёты беспилотных летательных аппаратов возможны при наличии у пользователей воздушного пространства разрешения соответствующего органа местного самоуправления (в данном случае - администрации ЦПКиО).