В 2017 году резиденты "Титановой долины" инвестировали в создание производств 2,5 миллиарда рублей

В 2017 году резиденты "Титановой долины" инвестировали в создание производств 2,5 миллиарда рублей. Об этом заявил генеральный директор Артемий Кызласов.

1 ноября площадку проинспектировали члены Законодательного собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Свердловской области. На данный момент там создано 112 рабочих мест, и к концу ноября объём инвестиций фактически достигнет 3,5 млрд рублей. Общий заявленный объём частных инвестиций за 2017 год составляет 24 млрд рублей.

Скоро первые резиденты площадки – Ural Boeing Manufacturing и «Зибус» - приступят к ввозу станков. Первая компания начнёт производство в первой половине 2018 года, вторая - уже к концу текущего года.

Напомним, в особой экономической зоне "Титановая долина" будет действовать режим свободной таможенной зоны.