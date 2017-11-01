У уральского лыжника отобрали результаты Олимпиады-2014

Международный олимпийский комитет признал Евгения Белова виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Фото: Андрей Каща

Сегодня, 1 ноября, в адрес Олимпийского комитета России (ОКР) поступило письмо от комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, в котором сообщается, что члены сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи Александр Легков и Евгений Белов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Все их результаты, показанные на Играх, аннулируются.

Согласно информации, опубликованной на сайте МОК, у Александра Легкова (уроженца подмосковного Красногорска, выступающего за Ханты-Мансийский округ) должны быть аннулированы результаты, показанные в марафоне на 50 км (первое место), эстафете 4х10 км (второе место) и скиатлоне на 30 км (десятое место), а у Евгения Белова (уроженца посёлка Октябрьский Камышловского района Свердловской области, выступающего за Тюменскую область) должны быть аннулированы результаты скиатлона на 30 км (18-е место) и гонки на 15 км (25-е место).

МОК рекомендует Международной федерации лыжного спорта изменить результаты олимпийских гонок, в которых участвовали Легков с Беловым, а от Легкова требует вернуть все полученные медали и дипломы. «Олимпийский комитет России как можно скорее должен обеспечить возвращение медалей, олимпийских значков и дипломов, присужденных Александру Легкову за победу в марафоне и второе место в эстафете», - говорится в заявлении МОК.

Кроме того, Легков и Белов не могут быть аккредитованы ни в каком качестве на последующих Олимпийских играх.

После опубликования информации МОК на официальном сайте адвокатской конторы Кристофа Вишеманна, представляющего интересы лыжников, появилось заявление, что не позднее завтрашнего дня на решение МОК в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне будет подана апелляция.

Напомним, Легков с Беловым и ещё четырьмя российскими лыжниками (в числе которых уроженка Нижнего Тагила Евгения Шаповалова) были отстранены от участия в соревнованиях в декабре 2016 года по итогам второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена, который расследовал случаи употребления допинга российскими спортсменами.

Решение по Шаповаловой, а также трёхкратному серебряному призёру Игр-2014 Максиму Вылегжанину, Алексею Петухову и Юлии Ивановой будет вынесено МОК в ближайшие дни.