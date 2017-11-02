Екатеринбургский лыжник Иван Алыпов готов вернуть свою олимпийскую медаль в МОК в знак протеста

Иван Алыпов поддержал своего друга Александра Легкова. Фото: Андрей Каща

Бронзовый призёр Олимпиады-2006 в Турине (Италия) лыжник Иван Алыпов из Екатеринбурга решил поддержать своего друга чемпиона и вице-чемпиона Игр-2014 в Сочи Александра Легкова, которого Международный олимпийский комитет (МОК) 1 ноября признал виновным в нарушении антидопинговых правил и потребовал вернуть назад завоёванные награды.

Как уже сообщала «ОГ», уроженец подмосковного Красноармейска Александр Легков, выступающий за ХМАО, и уроженец посёлка Октябрьский Камышловского района Свердловской области Евгений Белов, представляющий Тюменскую область, признаны виновными в нарушении антидопинговых правил во время Игр-2014 в Сочи. Все их результаты, показанные на домашней Олимпиаде, аннулируются. Также МОК требует от Александра Легкова вернуть завоёванные медали – марафонское золото и эстафетное серебро. Кроме того, Легков и Белов отстранены от Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане и всех последующих Игр.

Легкова на своей странице в социальной сети Instagram поддержал его друг бронзовый призёр Олимпиады-2006 в Турине в лыжном командном спринте Иван Алыпов: «Ты всегда можешь расчитывать на мою поддержку! Готов тоже вернуть в МОК их железку, пусть подавятся! Твои победы в наших сердцах!» (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Стоит отметить, пока Легков своих наград не лишён – в ближайшее время немецкий адвокат спортсмена готовится подавать апелляцию на решение МОК в Спортивный арбитражный суд (CAS) Лозанны (Швейцария).