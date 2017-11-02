Российский рынок новых мотоциклов сократился на 38%

Самой популярной маркой стала BMW (с начала года реализовано 1,4 единиц, +5,3%). Фото: аналитическое агенство "Автостат"

Согласно данным аналитического агенства "Автостат", с января по сентябрь в России продано 6,7 тыс. мотоциклов, что на 38% меньше результата годичной давности. При этом самой популярной маркой стала BMW (с начала года реализовано 1,4 единиц, +5,3%).

Отмечается, что падение рынка новых мотоциклов в России продолжается третий год подряд.

Второе место в рейтинге самых популярных марок занимает китайский Racer (реализовано 796 новых мотоциклов, -42,3%), третье - японский Kawasaki (636 шт., +52,9%). В пятёрку лидеров также входят американский Harley Davidson (604 единиц, -8,2%) и японский производитель Honda (475 шт., -6,7%).

Среди моделей также лидирует представитель BMW - мотоцикл R1200GS (продано 304 мотоцикла, -2,6%). В тройку лидеров попали модели Racer RC250 (293 шт., -47,5%) и BMW S1000RR (242 шт., +0,4%).