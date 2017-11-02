"Яндекс" и Google начали удалять запрещённые в России сайты из поиска

При этом на некоторые заблокированные сайты поисковые сервисы всё ещё выдают ссылки. Фото: Павел Ворожцов

Поисковые сервисы «Яндекс» и Google начали удалять ссылки на запрещённые сайты в России. О том, что уже не отображаются минимум три страницы: rutracker.org, nnm-club.me и grani.ru, - первым сообщил портал vc.ru, который провёл эксперимент после вступления в силу закона об ужесточении работы анонимайзеров.

При этом на некоторые заблокированные сайты поисковые сервисы всё ещё выдают ссылки. Это, например, сайт социальной сети LinkedIn.

Напомним, вчера, 1 ноября, вступили в силу поправки в Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно документу, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов обязуются блокировать ресурсы из реестра запрещённых (ФГИС), который ведёт Роскомнадзор. Предполагается, что россияне лишатся возможности посещать заблокированные на территории страны сайты с помощью анонимайзеров и VPN-сервисов - специальных программ для обхода блокировок.