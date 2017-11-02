Синоптики рассказали свердловчанам о погоде в День народного единства

В День народного единства воздух прогреется до -2...+3. Фото: Алексей Кунилов

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

В первые дни ноября на Среднем Урале будет тепло, местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В День народного единства, 4 ноября, синоптики Уральского гидрометцентра обещают облачность с прояснениями и небольшой снег в нескольких свердловских городах.

Сегодня, 2 ноября, днём потеплеет до -1...+4. Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ожидается слабый гололёд. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с,порывы до 16 м/с.

В ночь на пятницу похолодает до -2...-7. 3 ноября днём столбик термометра поднимется до -3...+2. Синоптики обещают облачность с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.

В ночь на 4 ноября столбик термометра опустится до -2...-7. В День народного единства воздух прогреется до -2...+3. Ожидается ветер западный, юго-западный 4-9 м/с.

Добавим, в Екатеринбурге в начале ноября днём будет теплеть до 0...+3, ночью - холодать до -2...-4. В праздничный день днём осадков не ожидается.