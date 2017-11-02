Режиссёр "Матильды" Алексей Учитель встретится с екатеринбуржцами в кинотеатре "Салют"

Творческая встреча начнётся в 20:15. Фото: кадр из фильма "Матильда"

Режиссёр нашумевшей кинокартины "Матильды" Алексей Учитель 9 ноября встретится с екатеринбуржцами в кинотеатре "Салют" (ул. Толмачёва, 12). Творческая встреча начнётся в 20:15, сообщается на сайте учреждения.

"Алексей Учитель расскажет екатеринбуржцам о смешении жанров, художественных особенностях фильма, выборе актёров и работе с документальным материалом, а также о том, как сказалась на прокате предшествующая ему общественная полемика. Режиссёр также поделится своими творческими планами: весной он планирует начать съёмки фильма о музыканте Викторе Цое", - говорится на сайте кинотеатра.

Добавим, ранее стало известно, что Алексей Учитель представит "Матильду" в Ельцин Центре также 9 ноября, правда встреча со зрителями запланирована на 19:00.

Напомним, нашумевший исторический фильм вышел в широкий российский прокат 26 октября. По итогам первого дня картина собрала около 39 млн руб., уступив первенство приключенческому фильму Disney "Последний богатырь", заработавшему 42 млн руб. Даже министр культуры РФ Владимир Мединский удивился низким кассовым сборам "Матильды".