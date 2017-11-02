Правительство РФ объявило о намерении провести в 2018 году выставку в Нижнем Тагиле

Военная выставка, проходившая в течение многих лет в Нижнем Тагиле, всегда была ярким зрелищем. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ утвердило перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2012- 2019 годах. В этом списке неожиданно появился Нижний Тагил.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Правительства РФ, в июне 2018 года Министерство промышленности и торговли РФ планирует провести в Нижнем Тагиле выставку «Диверсификация — 2018».

Напомним, в 2017 году многих свердловчан огорчило решение федеральной власти перенести российскую выставку вооружения из Нижнего Тагила в подмосковную Кубинку.