Ушёл из жизни актёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Сергей Кудрявцев. Фото: Театр им. Ленсовета, социальные сети

Вчера, 1 ноября, на 57-м году жизни скончался актёр сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург" Сергей Кудрявцев. Об этом сообщил в социальных сетях Театр им. Ленсовета, где он работал с 2005 года.

"С прискорбием сообщаем, что 1 ноября 2017 года на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончался артист Сергей Кудрявцев. Скорбим вместе с родными и близкими", - сообщили в Театре им. Ленсовета.

Добавим, прощание с актёром состоится в театре 3 ноября в 12 часов.

Сергей Кудрявцев родился 21 сентября 1961 года. Он окончил ЛГИТМиК, играл в Александринском театре, Камерном театре им. Малыщицкого, Гатчинском ТЮЗе. С 2005 года работал в Театре им. Ленсовета. Актёр известен ролями в телевизионных сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Такая работа".