В Москве открылось первое в мире кладбище домашних роботов. Теперь там можно будет похоронить отжившие свой век телефоны, электронные игрушки, пылесосы и другие гаджеты.

Как сообщает "Российская газета", усыпальница для роботов появилась в "Физтехпарке", и там уже уже прошла первая траурная церемония - на вечный покой отправили робота, которого хулиганы избили бейсбольной битой во время испытаний. Что примечательно, её также проводил обладатель искусственного интеллекта. "Ты был хорошим роботом и приносил много пользы своим людям и российской науке. Да примет пространство твой разум", - сказал роботизированный ведущий.

Вскоре к нему присоединятся коллеги, "погибшие" на международном чемпионате по боям. Также приносить своих электронных "друзей" могут все желающие гости и резиденты технопарка.

Впрочем, "кладбище" это скорее метафоричное: во-первых, роботов просто складывают в коробку, так как закапывать в землю электронику нельзя, а во-вторых, было бы правильнее назвать его своеобразным крематорием - уснувшие вечным сном гаджеты впоследствии отправляют на переработку.