Forbes включил двух россиянок в рейтинг самых влиятельных женщин мира. Фото: Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира, в который включил двух россиянок. Председатель ЦБ РФ Эльвира Нибиуллина заняла 49-ю строчку, а главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян - 52-ю.

Эльвира Нибиуллина попадает в рейтинг уже не первый раз, в этом году она поднялась на семь строчек выше по сравнению с прошлогодним результатом. Маргарита Симоньян попала в ТОП влиятельных женщин мира впервые, это связывают, в том числе с обвинениями телеканала RT в попытках оказать влияние на президентские выборы в США в 2016 году, пишет ТАСС.

При этом обе россиянки обгоняют в рейтинге проигравшую президентскую гонку в США Хиллари Клинтон (63-е место).

Самой влиятельной женщиной мира признана канцлер Германии Ангела Меркель. В тройку лидеров также входят премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и супруга основателя корпорации Misrosoft Билла Гейтса Мелинда Гейтс. Королева Великобритании Елизавета II заняла 26-е место, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини 17-е, дочь и советник президента США Иванка Трамп - 19-е.

Фото: Forbes