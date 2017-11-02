Почти четыре тысячи иностранцев воспользовались онлайн-курсом русского языка к ЧМ-2018

Почти четыре тысячи иностранцев воспользовались онлайн-курсом русского языка к ЧМ-2018. Во время чемпионата они займутся волонтёрской работой.

Сервис был запущен на портале Института русского языка имени Пушкина. На данный момент его прошли 3802 человека, что является "заметной цифрой" по словам вице-премьера РФ Ольги Голодец.

Сам институт проделанной работой гордится: "Это для института новый вызов, новая ситуация, с которой, я уверена, мы сможем справиться успешно, поскольку вот уже третий год работает электронная школа русского языка как иностранного", - заявила ректор Маргарита Русецкая.

Напомним, что конкуренция среди будущих волонтёров была очень высокой: на каждое место претендовали по 8 человек.