С начала года из зарплат уральцев удержано 56 миллионов рублей по долгам за электроэнергию

С начала года из зарплат уральцев удержано 56 млн руб. за долги за электроэнергию. Фото: Александр Зайцев

За январь-сентябрь с зарплатных карт свердловчан, задолжавших за электроэнергию, удержано 56 млн руб. Кроме суммы долга, из зарплаты удерживаются понесённые энергосбытовой компанией судебные издержки, сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

Значительная часть долга взыскана с жителей Арамиля, Ачита, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхних Серёг, Красноуфимска, Нижних Серёг, Первоуральска, Полевского, Ревды, Сысерти. Всего за девять месяцев энергосбытовая компания подала в районные суды более 35 тыс. исковых заявлений на сумму 335,4 млн руб.

- 25,9 млн руб. организация получила на основании судебных приказов, самостоятельно обратившись в ПАО "Сбербанк". Ещё 29,7 млн руб. истребовано с должников судебными приставами других финансово-кредитных организаций. Все полученные средства направлены на погашение задолженностей, - рассказали в пресс-службе Свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".