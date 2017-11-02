кроме "Коляды-Театра", гранты получили ещё 12 театров. Фото: Павел Ворожцов

Николай Коляда получил от Минкульта РФ "неожиданный" грант в полтора миллиона рублей. Драматург искренне растерялся: оказалось, театр уже давно выстроил все планы и совсем не ждал денег.

По словам Николая Коляды, коллектив уже четыре года подавал заявки в российское Министерство культуры, однако все они оставались без ответа. И вот - внезапный подарок. "Вроде бы радоваться надо, а я в панике. Все планы до конца года давным-давно свёрстаны", - написал Николай Коляда у себя в Facebook.

Отметим, что деньги выделили на спектакль "Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка", который должен быть поставлен до конца года. Как успеть их распределить - артисты пока не знают.

Добавим, что кроме "Коляда-Театра", гранты получили ещё 12 театров.