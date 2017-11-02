Azur air задерживает рейс из Дубая в Екатеринбург на 13 часов. Фото: Алексей Кунилов

Авиакомпания Azur air задерживает рейс Дубай (ОАЭ) - Екатеринбург более чем на 13 часов. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово, самолёт с уральцами на борту должен был приземлиться в уральской столице сегодня, 2 ноября, в 4:20.

На данный момент прибытие воздушного судна отложено до 17:45. Причина задержки рейса не сообщается. При этом задерживается и рейс из Екатеринбурга в Дубай в связи с поздним прибытием самолёта. Рейс отложен с 8:55 на 19:10.

Кроме того, в аэропорту Кольцово предупредили, что задерживаются рейсы из Норильска в Екатеринбург и обратно авиакомпании NordStar. Прибытие воздушного судна в уральскую столицу перенесено с 13:05 до 16:20, вылет вместо 15:05 состоится в 17:00.

Фото: онлайн-табло Кольцово