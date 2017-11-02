Срок выдачи французских виз сократили с десяти до двух дней

Срок выдачи французских виз сократили с десяти до двух дней. Новыми правилами смогут воспользоваться россияне и жители некоторых других стран, откуда во Францию идёт самый большой туристический поток.

Как пишет "Российская газета", срок выдачи виз будет составлять 48 часов. Правда, такой срок будет доступен только тем россиянам, которые подают документы в столичном визовом центре.

Французские дипломаты отмечают, что сокращение сроков вполне возможно и для других регионов. Но когда это случится - пока неизвестно.