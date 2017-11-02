Свердловское Заксобрание одобрило изменения в областной бюджет на 2017 год

На заседании Заксобрания Свердловской области депутаты одобрили поправки в закон "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в первом, втором и третьем чтениях.

Как отметила министр финансов – вице-губернатор Свердловской области Галина Кулаченко, дополнительные доходы будут увеличены на 1,9 млрд рублей за счёт увеличения поступления налога на прибыль организаций – ожидается, что по итогам года в областную казну поступит 1,1 млрд рублей. Расходная часть бюджета также будет увеличена на 1,9 млрд рублей. Часть средств будет перераспределена между расходными статьями бюджета. В частности, на финансирование мероприятий по линии областного минздрава будет дополнительно выделено 863,2 млн рублей, по линии минкульта области – 388,3 млн рублей, по линии областного министерства спорта и физической культуры – 304,4 млн рублей, по линии областного минстроя – 219,8 млн рублей.

- Если говорить о доходах в целом, они на 13,4 процента выше поступлений за аналогичный период 2016 года. Основная часть доходов обеспечена налоговыми поступлениями, в том числе от крупных предприятий – ЕВРАЗа, Уралвагонзавода, Газпрома, Белоярской АЭС и других. Важно, что дефицит бюджета также остаётся неизменным, - сказал Владимир Терешков.