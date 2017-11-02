4 ноября у российских почтальонов — выходной

Главпочтамт в Екатеринбурге 4 ноября работать не будет. Фото: Александр Исаков

Почта России объявила о графике работы своих подразделений на 3-6 ноября 2017 года. 4 ноября (День народного единства) объявлен выходным днём для всех отделений почтовой связи, кроме главпочтамтов Москвы и Санкт-Петербурга.

Как пояснили в пресс-службе Почты России, главпочтамт в Екатеринбурге (пр. Ленина, 39) не только будет закрыт 4 ноября, но и 5 ноября сократит свой рабочий день до 21 ч. В День народного единства доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков на территории Свердловской области производиться не будет.

5 ноября все почтовые отделения отработают по обычному графику, а 6 ноября (в понедельник) почтальоны намерены трудиться по субботнему режиму. Главпочтамт в Екатеринбурге 5 и 6 ноября будет открыт с 9 до 18 ч.