За 9 месяцев в Свердловской области больше всего подорожали мороженое, сыр и алкоголь

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на месяц в среднем по области в конце сентября составила 3 тыс. 961 руб. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области с января по сентябрь больше всего подорожали такие продовольственные товары, как мороженое, сыр и алкоголь. Кроме того, повысилась цена на молоко, хлебобулочные изделия, рыбопродукты, мясопродукты и кондитерские изделия, согласно данным Свердловскстата.

С начала года цены на продовольственные товары повысились на 0,5%, в том числе на продукты питания – на 0,1%, алкогольные напитки – на 4,9%.

Мороженое подорожало на 9,1%, сыры – на 6,3%, алкогольные напитки – на 4,9%. Также повысились цены на безалкогольные напитки – на 3,5%, молоко и молочную продукцию – на 2,4%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 2,2%, рыбопродукты – на 1,6%, мясопродукты, кондитерские изделия – на 1,3%.

При этом подешевели сахар-песок на 16,5%, яйца куриные – на 10,6%, плодоовощная продукция, включая картофель – на 9,3%, крупы и бобовые – на 7,9%, масло подсолнечное – на 5,8%, макаронные изделия – на 2,6%, мука пшеничная – на 1,5%.

"Стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на месяц в среднем по Свердловской области в конце сентября составила 3 тыс. 961 руб. (+0,1% по сравнению с началом года)", - отмечает Свердловскстат.