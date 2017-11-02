На дорогах Свердловской области усилят контроль за автонарушителями

Вождение в нетрезвом виде является одной из основных причин ДТП в регионе. Фото: Александр Исаков

С 3 по 6 ноября сотрудники ГИБДД будут особенно тщательно выявлять водителей, грубо нарушающих ПДД. Рейды пройдут в рамках третьего этапа профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, особое внимание будет уделяться водителям в нетрезвом состоянии, а также лицам, осуществляющим управление транспортом без специальных прав.

Добавим, что вождение в нетрезвом виде является одной из основных причин ДТП в регионе. С начала года на Среднем Урале зарегистрировано 174 ДТП с участием пьяных водителей. Их жертвами стали 337 человек, 67 из которых погибли.