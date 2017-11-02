В екатеринбургской семье львов появились три прекрасные малышки

Львята подросли и окрепли. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

У пары Эрни и Эммы в конце сентября появились три девочки. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

Самка почти месяц не показывала потомство и не выпускала малышей из домика находящегося в вольере. Сейчас львята подросли и окрепли. Они уже выходят из своего убежища и потихоньку изучают окружающую их обстановку, а в случае опасности прячутся.

Эмма чувствует себя хорошо. Для лактации в её рацион были включены витамины и кипячёное молоко. После 6-ти месяцев лактации львят переведут на взрослую пищу.

Учитывая, что малыши родились в день Веры, Надежды и Любви сотрудники отдела решили дать им созвучные имена, но на международный манер Хоуп, Белиф и Лав. Посмотреть на львят можно в павильоне «Теплолюбивые хищники». Отмечается, что активность малышек приходится на утро.

Напомним, что 4-летняя львица Эмма прибыла в Екатеринбургский зоопарк из Крыма в ноябре 2016 года, здесь её уже ждал 9-летний самец Эрни.

Прекрасная малышка. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка